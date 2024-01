Seit Anfang Jänner führt Bettina Wagner den SPAR-Supermarkt in der Lastenstraße in St. Veit als selbstständige SPAR-Kauffrau. „Früher war das Geschäft eine Filiale. Jetzt führe ich den Laden, als selbstständige Kauffrau“, erklärt Wagner. Den Schritt in die Selbstständigkeit wagte die 41-Jährige, weil „ich einfach die Karriereleiter fertig geklettert war. Ich habe als Lehrling 1997 bei Spar begonnen, war dann Marktleiterin, Gebietsleiterin, und hatte auch die stellvertretenden Positionen durch. Somit habe ich den nächsten Schritt gemacht“, lacht Wagner.

Die gebürtige St. Urbanerin hätte schon im vergangenen Jahr den Markt übernehmen sollen, „jedoch haben mich hohe Energiekosten und das Risiko ein wenig abgehalten. Deshalb hab ich mich ein Jahr als Marktleiterin versucht. Das Ganze ist so gut gelaufen, dass ich jetzt gesagt habe: Neues Jahr, neue berufliche Herausforderungen“, erklärt die Glantschacherin. Das Team besteht aus 17 Mitarbeitern, davon sind drei Lehrlinge.

Der Markt in der Lastenstraße wurde am bestehenden Standort im Jahr 2005 errichtet und neu eröffnet. Im Jahr 2021 erfuhr der Standort einen Totalrelaunch. Der moderne Markt bietet ein breites Angebot an Schmankerln aus aller Welt und Köstlichkeiten aus der unmittelbaren Umgebung.