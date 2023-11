Seit Ende Februar 2023 steht das Kaufhaus in Kraig leer, die Betreiberfamilie schloss damals den Betrieb. Nun gibt es eine Nachfolge. Marc Ofner, gebürtiger Passeringer wird das Ruder übernehmen. Als derzeitiger Filialleiter-Stellvertreter einer Spar-Filiale bringt er auch das geeignete Rüstzeug dafür mit. Die Gemeinde investiert als Besitzerin des Gebäudes 250.000 Euro in eine umfassende Sanierung: Diese ist unter anderem im Bereich der Elektro- und Sanitärinstallationen, bei Heizung und Lüftung nötig, zusätzlich werden kleinere Mauer- und Fliesenlegearbeiten durchgeführt sowie in die Beleuchtung investiert. „Das ganze Kaufhaus wird runderneuert“, sagt Bürgermeister Harald Jannach. Die Finanzierung müsse jetzt noch sichergestellt werden, sagt Jannach auch. Mittels Gemeinderatsbeschluss – er sollte im Dezember erfolgen – sollte das passieren, ebenso die Vergabe der Bauarbeiten.