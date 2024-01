Die Eröffnung eines neuen Tankstellenshops stieß in St. Veit auf großes Interesse bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt. Der „SPAR express“ gegenüber des Hauptbahnhofes kündigte nämlich ein Einkaufserlebnis von 5 bis 23 Uhr an, und das auch an Sonn- und Feiertagen. Doch wie die BH St. Veit mitteilt, gilt die Konzession für den Verkauf der Lebensmittel nur bis 22 Uhr. Einen Antrag auf Verlängerung der Öffnungszeiten für den „SPAR express“ in der Friesacherstraße sei bis dato nicht eingegangen.