Der "Spar express"-Tankstellenshop am Villacher Ring (Turmöl) in Klagenfurt hat nach umfangreicher Renovierung und Neugestaltung seine Türen wieder geöffnet. „Der neue Tankstellenshop in frischem Design lädt auf 80 Quadratmetern Verkaufsfläche zum Lebensmitteleinkauf oder zur Kaffeepause ein. Coffee to go, täglich ofenfrisches Gebäck, eine Auswahl an Snacks und belegten Broten und vor allem die Supermarkt-Preisgarantie kommen bei der Kundschaft hervorragend an“, sagt Paul Bacher, Geschäftsführer für Spar Kärnten und Osttirol.“

2000 Produkte im Sortiment

"Es erfolgte eine Totalsanierung und Modernisierung", heißt es aus der oberösterreichischen Turmöl-Konzernzentrale. Es wurde die gesamte Tanktechnik getauscht. Auch der angeschlossene Spar-Shop wird auf den neuesten Stand (mit einer offenen Raumgestaltung, Holzelementen und einem "einladenden Frischemarktplatz") gebracht. Dieser hat, wie bereits andere "Spar express Stationen" von Montag bis Sonntag durchgehend geöffnet und ein umfassendes Sortiment von über 2000 Produkten zu Supermarktpreisen anzubieten. Über die Investitionssumme hüllt sich das Unternehmen in Schweigen.