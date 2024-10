Am Markt muss man immer der Beste sein, sagt Marco Staller. „Für den Kunden gibt es keine Nummer zwei.“ Der Planungsprofi hat vor drei Jahren sein Unternehmen dolomitenküchen.at gegründet und im Frühjahr seine erste Mitarbeiterin eingestellt. „Die Auftragslage ist sehr gut, bald könnten wir noch mehr werden, wenn es so weitergeht.“ 17 Jahre Erfahrung in der Küchenplanung kann Staller vorweisen.