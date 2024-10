Wer nicht selbst einmal in der Woche am Großmarkt in München frische Lebensmittel einkaufen und nach Osttirol bringen möchte, der bekommt Waren von dort auch bei Bashar Bakhoura. Vor drei Jahren hat der aus Syrien stammende Geschäftsmann in der Muchargasse sein Lebensmittelgeschäft erstmals aufgesperrt. Kürzlich hat er ein neues Geschäftslokal am Südtiroler Platz bezogen:„Hier ist es besser, weil viel mehr Leute vorbeikommen.“