Anita Tadic, seit 22 Jahren leidenschaftliche Friseurin in Lienz, spazierte Anfang des Jahres mit ihrem Mann durch die Lienzer Innenstadt. In einer Auslage in der Rosengasse prangte ein Schild: „Zu vermieten“. „Du rufst da jetzt an“, drängte der Ehemann. „Jetzt. Gleich.“ Gesagt, getan. Der Eigentümer am Telefon wünschte sich allerdings eine Boutique für seine Räumlichkeiten. Anita Tadic ließ nicht locker und besichtigte mit dem Inhaber die Gewölbe. „Das passt doch perfekt für sieben Schnittplätze!“

Unternehmerkurs in wenigen Wochen absolviert

Der Besitzer erbat sich drei Wochen Bedenkzeit. Ohne Umschweife und noch ohne Zusage für das Geschäftslokal begann die Friseurin mit dem Unternehmerkurs bei Hannes Mahl in Oberlienz. Tadic blieb die nächsten Wochen weiterhin bei ihrem langjährigen Arbeitgeber Kurt Mosch in dessen Salon KMHaar tätig. Nur an ihren freien Tagen absolvierte sie den Unternehmerkurs bei Hannes Mahl. „Meine gewohnte Arbeit, meine Familie, die beiden Kinder, dazu noch der Unternehmerkurs, das war eine anstrengende Zeit“, räumt die Friseurin ein. Schließlich der erlösende Anruf des Eigentümers: „Einverstanden. Boutiquen haben wir genug in Lienz.“

Zwei Lockenköpfe in Anita´s Friseurlounge

Die Eheleute haben ihre Ersparnisse in Anitas Friseurlounge gesteckt. Nicht nur Anita selbst kündigte bei Kurt Mosch, sie nahm auch eine Friseurin mit. „Mein Sonnenschein, seit sie bei uns Lehrling war“, beschreibt die Neo-Geschäftsfrau ihre jüngere Kollegin. Die beiden Damen in der Friseurlounge, Anita und Nadine, kennen sich besonders gut mit Locken aus. „Wir sind selbst nämlich beide Lockenköpfe. Wir wissen also, worum es sich dreht.“

Von Montag bis Samstag geöffnet

Am 4. Mai feierte Anita Tadic in ihrem ersten eigenen Salon ihren 38. Geburtstag und die bevorstehende Geschäftseröffnung. Weil die Friseurstühle am Eröffnungstag aber noch immer nicht geliefert worden waren, setzte sich die Jungunternehmerin kurzerhand selbst ans Steuer eines geliehenen Transportes und holte die Bestuhlung gemeinsam mit einer Freundin persönlich in Klagenfurt ab. Tags darauf, am 7. Mai, nahmen die ersten Kunden darin Platz. „Ich bin sehr glücklich“, strahlt Tadic. „Wir sind an allen Wochentagen von Montag bis Samstag hier, auf Wunsch auch außerhalb der Geschäftszeiten. Bitte kommt einfach vorbei.“ Die Öffnungszeiten: Montag 9 bis 17 Uhr, sonst 9 bis 18 Uhr, am Samstag von 9 bis 13 Uhr.