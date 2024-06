„Frau Katharina“ kümmert sich um Kundinnen in ihrem gleichnamigen Salon in der Pustertaler Straße, aber auch mobil in ganz Osttirol und Oberkärnten. „Es kommt vor, dass ich meine Werkzeuge erst um 21.30 Uhr aus der Hand lege und heimfahre. Aber ich habe Energie ohne Ende. Ich bin wie ein Atomkraftwerk“, sprudelt es aus der Gesundheits- und Wohlfühlexpertin heraus.

Lehre in Innsbruck, 35 Jahre selbstständig

Katharina Nothdurfter-Bürgler verließ mit 17 Jahren ihre Familie am Gribelehof, um in Innsbruck in die Lehre zu gehen. 35 Jahre ist es nun her, dass sie sich mit ihrem eigenen Salon selbstständig machte. Die Unternehmerin beschäftigt aktuell mit Gerti Lusser nur eine Mitarbeiterin, zu tun gibt es aber mehr als genug. Darum sind Stellen frei. Tochter Annalena hat den Wunsch geäußert, bei ihrer Mama in die Lehre zu gehen. Auch Männer sind willkommen.

Ein eingespieltes Team: Katharina Nothdurfter-Bürgler und Mitarbeiterin Gerti Lusser © Christoph Blassnig

Nicht nur Fußpflege bietet Katharina Nothdurfter-Bürgler in ihrem Salon an, sondern auch Kosmetik, Enthaarungen, Humanenergetik, Kräuterkunde und darüber hinaus ganzheitliche Beratungen. Ein Blick in die Augen ihres Gegenübers genügt. „Meine Familie leidet schon fast unter meinem Gesundheitswahn“, gibt die Unternehmerin mit einem Lachen zu. „Meine Küche gleicht einer Apotheke. Die passende Auswahl an Kräutern wärmt im Winter und kühlt im Sommer.“ Nicht nur die Familie darf stets ausgewählte Kost genießen, sogar die Hühner bekommen bei Katharina „nur gesundes Zeug.“

„Komme was will, ich bin gewappnet!“

Ihre Lebenserfahrung hat die Unternehmerin gelehrt, sich von Tiefschlägen nicht beirren zu lassen, sondern neue Energie zu schöpfen. „Im Leben geht es auf und ab. Ich lebe gerne. Ich arbeite gerne. Ich helfe gerne und mag die Menschen. Und dabei bleibt es!“ Das hat auch Bezirksstellenleiter Johann Kollreider beeindruckt, als er der Unternehmerin kürzlich eine Urkunde der Wirtschaftskammer überreichte: „Dank und Anerkennung für jahrelange vorbildliche Ausschusstätigkeit.“