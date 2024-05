Die meisten Verkehrsteilnehmer kennen das Auto- und Motorradcenter Bodner, gelegen direkt am Kreisverkehr in Nußdorf-Debant. Nicht so viele dürften wissen, dass Firmeninhaber Christian Bodner für die Technik des Dellendrückens nicht nur ein Händchen, sondern auch das nötige Auge hat. „Ich dürfte weitum der einzige sein, der diese Art der schonenden Karosseriereparatur selbst beherrscht.“ Geht in Osttirol ein Hagelunwetter nieder, ist der Kfz-Meister ein Jahr lang mit der Beseitigung der Folgeschäden beschäftigt. Mithilfe von ChipsAway-Spezialwerkzeugen gelingt beim Dellendrücken noch die Reparatur, wo sonst großflächig Teile getauscht werden müssten. „Man spart viel Zeit und damit auch Kosten.“

Seit mehr als 40 Jahren kümmert sich der Familienbetrieb Bodner um die Mobilität seiner Kunden. Konrad Bodner hat das Unternehmen im Jahr 1980 an der Pustertaler Höhenstraße gegründet. 14 Jahre später eröffnete er am heutigen Standort neu. Sohn Christian hat im Jahr 2009 die Meisterprüfung abgelegt und 2016 den Betrieb übernommen. Seine Eltern helfen heute noch im Geschäft mit, zählen also immer noch zu den insgesamt zehn Bediensteten.

Freie KFZ-Werkstätte bleibt

Mit dem Kauf des Zweiradhandels Ortner in Lienz hat Christian Bodner im Jahr 2018 nicht nur die Fachkräfte übernommen, sondern den Bereich Motorrad zum inzwischen größeren zweiten Standbein ausgebaut. Zwar trennt sich das Autohaus vom Vertragspartner Hyundai, doch der Betrieb läuft als freie Kfz-Werkstätte uneingeschränkt weiter. Sieben Mechaniker kümmern sich um Service, Karosserie und Lackierung.

Der Firmeninhaber ist selbst gerne mit dem Motorrad unterwegs. Mit seiner Maschine, die keine Straßenzulassung bekommen würde, ist Christian Bodner auch auf Rundkursen in Kroatien, Ungarn, in der Slowakei und in Österreich unterwegs und nimmt an Amateurrennen teil. „Beim Motorradfahrer geht es viel mehr um Emotion“, stellt der Kfz-Meister fest. „Das Auto brauchen die Leute im Alltag. Ein Zweirad muss man nicht besitzen, das macht einen großen Unterschied. Bei mir ist das Motorrad Hobby und Beruf zugleich.“