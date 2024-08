Beseelt von ihrem jeweiligen Tun strahlen vier selbstständige Unternehmer in Lienz richtiggehend, wenn sie von ihrem neuen Gemeinschaftsprojekt berichten. Die „Machlerei“ wird in der Kärntnerstraße in Lienz ein Dach für Kreativität und Handwerk bieten. Die offizielle Eröffnung ist für Oktober geplant. Kathrin Schulz stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung, sie betreibt seit fünf Jahren an diesem Standort ihre Schau- und Lehrtöpferei „Bowl‘s Kreativraum“: „Coworking gehört in die Stadt, dahin, wo die Menschen sind.“

Die Angst vor der Nähmaschine nehmen

„Bei mir können Interessierte nähen lernen“, sagt Urbantschnig. Die Modedesignerin und Einrichtungsstylistin zeigt seit Mai in ihren Kursen, wie man eine Nähmaschine bedient. Ausgehend von einem einfachen „Näh-1x1“ ändern die Kursteilnehmer bald schon Kleidungsstücke, die nicht mehr passen. „Wir reparieren, verändern und verschönern Lieblingsstücke. Vom Upcycling sind wirklich alle begeistert, egal, ob Mann oder Frau.“ Urbantschnig beschreibt sich als eine „einfallsreiche Visionärin mit dem Sinn für originelle Denkansätze und einem Herz für Handwerk“. Ihr STUDIO UPSIDE DN e.U. liefert außergewöhnliche Gestaltungs- und Möbelkonzepte mit Schwerpunkt Revitalisierung und Ressourcenschonung. „Ich biete eine vollständige Inneneinrichtung, alles aus einer Hand.“

Den Werkstoff Holz entdecken

Tischlermeister Lukas Federbusch richtet sich vor der offiziellen Eröffnung der Machlerei noch ein. Werkbänke, Handwerkzeuge und Handmaschinen stellt der Fachmann zur Verfügung. „Ich kenne so viele Leute, die selbst gerne etwas aus Holz bauen würden. Doch es fehlt ihnen schon der Platz.“ Ihm selbst sei es als selbstständiger Montagetischler finanziell kaum möglich, alle Maschinen anzuschaffen, die er zur Einrichtung einer kompletten Tischlerei benötigen würde. „Ich biete in der Machlerei eine Einführung ins Holzhandwerk.“ Möglich sind unter seiner fachkundigen Anleitung zum Beispiel Restaurierungen oder der Bau von Sitzmöbeln nach eigenen Entwürfen. „Ältere finden bei uns Gemeinschaft, Ausgleich und Aktivität. Jugendliche holen wir mit coolen Angeboten aus der digitalen Welt.“

Im Kreativraum gemeinsam statt einsam

Die Schau- und Lehrtöpferei „Bowl´s Kreativraum“ von Kathrin Schulz ist in Lienz längst kein Geheimtipp mehr. „In meinen Kursen können Kinder und Erwachsene töpfern oder Rohlinge aus Keramik ganz nach ihren Vorstellungen bemalen“, erläutert Schulz. Die Kunsthandwerkerin stammt aus Deutschland und hat sich vor fünf Jahren mit der Eröffnung ihres Kreativraums in der Sonnenstadt einen großen Wunsch erfüllen können. „Fast täglich darf ich mich dem kreativen Tun widmen und dies an liebe Menschen weitergeben.“ Die Vormittage hält Schulz für Schulprojekte und Kindergärten frei. „Ich bin ganz begeistert von unserem Gemeinschaftsprojekt Machlerei. So etwas gibt es sonst nur im urbanen Raum. Unser Motto lautet: Lieber gemeinsam statt einsam.“

Das Töpfern zum Beruf gemacht

Erst vor wenigen Wochen hat Britta Murbacher den Schritt in die Selbstständigkeit getan und Bowl‘s Kreativraum zu ihrer neuen Wirkungsstätte erkoren. Zuvor hatte die Ergotherapeutin viele Jahre lang im Bezirkskrankenhaus Menschen bei ihrer Genesung unterstützt. „Ich bin eine Hüterin der Kreativität, und das aus vollem Herzen“, sagt Murbacher. „Schon mein ganzes Leben lang habe ich in meiner Freizeit genäht und getöpfert. Meine Aufgabe im Krankenhaus ist erfüllt und ich darf mit dem Töpfern mein liebstes Hobby zu meinem Beruf machen. Das ist fast wie ein neues Leben für mich, nachdem unsere Kinder aus dem Haus sind.“