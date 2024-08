Die Stadt Lienz weist kuriose Defizite in der Besucherlenkung auf. Erst im heurigen Frühjahr sind zwei jeweils vier Meter hohe metallene Stelen aufgestellt worden, um Ortsunkundigen beim Bahnhof und in der Mühlgasse den Weg in die Innenstadt zu weisen. Darüber hinaus gibt es Hinweisschilder älterer Bauart im Stadtgebiet. Einheimische übersehen diese vermutlich längst. Doch Gäste, die zum Beispiel dem angebrachten Hinweis zum Gasthof Neuwirt folgen, suchen vergeblich. Seit Jahren gibt es diese Gaststätte in der Schweizergasse nicht mehr. Auch andere der genannten Gasthöfe, Geschäfte und Einrichtungen existieren längst nicht mehr, zum Teil ebenfalls seit vielen Jahren.