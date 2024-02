Fast zwei Jahre hat es gedauert vom Beschluss des Gemeinderates bis zur Aufstellung zweier Stelen, die als Landmarken Ortsunkundigen den Weg in die Innenstadt weisen sollen. Knapp 25.000 Euro sollen jene beiden Pfeiler insgesamt kosten. Einer soll im Sommerhalbjahr beim Mobilitätszentrum die italienischen Radler begrüßen, der andere weist an der alten Stadtmauer in der Zwergergasse den Weg in die Altstadt.