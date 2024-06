Die Arbeiten für den letzten Teil des Family-Flow-Trails am Hochstein könnten bereits weitgehend abgeschlossen sein. Im Jänner verkündete TVB-Obmann und Bergbahnen-Aufsichtsratschef Franz Theurl, man werde noch vor der Vogelbrutzeit mit dem Bau beginnen. Doch es ist in den vergangenen Monaten still geblieben am Fuß des Hochsteins. Das Projekt landete nämlich vor dem Landesverwaltungsgericht.