Mit drei Siegen und fünf Podestplätzen bei insgesamt elf Rennen holte sich Benjamin Karl in dieser Saison seine vierte große Kristallkugel. Die lange Liste der offiziellen Erfolge von wird mit dem Sieg des Parallel-Gesamtweltcups 2024 nun noch länger. Schließlich krönte sich Karl mit seiner Olympia-Goldmedaille 2022 in Peking bereits zum GOAT (Greatest of all Time) im Snowboardsport, ist außerdem fünffacher Weltmeister, gewann in Summe acht WM-Medaillen und auch noch zwei Olympia-Medaillen in Silber und Bronze.

Der Niederösterreicher lebt seit vielen Jahren mit seiner Frau Nina, gebürtige Grissmann, und ihren beiden Töchtern in Lienz. Der Parade-Athlet ist eins der sportlichen Aushängeschilder für Osttirol. Karls Gesamtweltcup Sieg 2024 war für den Tourismusverband Osttirol, Anlass für eine offizielle Ehrung im Grandhotel Lienz.

Viele Sportler gratulierten Karl

Bei der Ehrung anwesend waren Karls Familie, Schwiegereltern Sandra und Werner Grissmann, zahlreiche Freunde und Austria Ski Funktionäre wie Christian Galler (Sportlicher Leiter Snowboard). Außerdem fanden sich Sportgrößen aus Osttirol wie der Straßenradsport-Athlet Felix Gall, Mountainbike-Weltmeister Alban Lakata und Austria Ski-Slalom-Nachwuchstalent Kilian Pramstaller ein.

Snowboarder Benjamin Karl holte die große und die kleine Glaskugel © TOTSCHNIGFLO

Der Tourismusverband setzt Karls Sporterfolgen in Osttirol ein Zeichen. Theurl überreichte ihm den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Lienz sowie eine goldene Schaufel für den symbolischen Spatenstich zum „Benjamin Karl Trail“. So wird der Trail-Abschnitt im Bikepark Lienz heißen, für den sich der Tourismusverband seit drei Jahren intensiv eingesetzt hat und der nun offiziell genehmigt wurde.

Eine Attraktion für Downhill-Biker

Durch den „Benjamin Karl Trail“ am Hochstein werden Downhill-Biker ab dem Sommer direkt zur Talstation der Schlossbergbahnen geleitet und müssen nicht mehr das Schlossgelände für das letzte Stück in Anspruch nehmen. Dieser Streckenabschnitt ist ein Schritt zu noch mehr Sicherheit im Bikepark Lienz. Außerdem wurde mit diesem Trail ein weiteres Kriterium für die Gravity-Card erfüllt. Tourismusverbands-Obmann Franz Theurl: Das, was uns stolz macht, ist, dass im Bikepark Lienz Trails nach Weltklasse-Bikern benannt sind, das ist im Alpenraum einzigartig. Karl stellt beim Dolomitenmann jährlich sein exzellentes Können als Downhill-Biker unter Beweis. Jetzt muss er auf jeden Fall in den nächsten Tagen den symbolischen Spatenstich setzen. Außerdem obliegt Benjamin Karl nach Fertigstellung natürlich die Erstbefahrung des Trails.