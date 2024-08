Wie berichtet, ist der Kassenvertrag eines praktischen Arztes im Osttiroler Pustertal mit August automatisch erloschen, weil der Mediziner in einem Gerichtsverfahren rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Praxis des Betroffenen ist seit einer Woche geschlossen. Eine Ärztin befindet sich seit einem knappen Jahr im Krankenstand, ein weiterer Doktor weilt im Urlaub.

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in Innsbruck teilte in der Vorwoche mit, an der Einrichtung von Übergangslösungen zu arbeiten, damit die Pustertaler Versicherten nicht nach Lienz ausweichen müssen. „Wir sind zuversichtlich, die Situation in Kürze gut zu lösen sodass in der Region langfristig wieder alle Kassenstellen besetzt sind.“

Gernot Walders Praxis bis Quartalsende unter Kassenvertrag

Der Allgemeinmediziner, Facharzt für Infektiologie und Notarzt Gernot Walder hat für seine Praxis in Außervillgraten trotz jahrelanger Bemühungen bisher keine Kassenstelle zugewiesen bekommen. Nun war die ÖGK offenbar bereit, angesichts der drohenden Unterversorgung im Pustertal eine Ausnahme zu machen.

„Die ärztliche Versorgung im Osttiroler Pustertal gestaltet sich derzeit aus bekannten Gründen schwierig. Ich möchte mit meinem Team dazu beitragen, die Situation zu verbessern“, erklärt dazu Gernot Walder. „In Absprache mit der Ärztekammer und der Gebietskrankenkasse wird die Praxis Außervillgraten daher ab Montag, 12. August, ab 8.30 Uhr für die Patientenversorgung geöffnet. Die weiteren Öffnungszeiten werden mit den anderen Stützpunkten abgesprochen und durch Aushang bekanntgegeben.“

Zumindest bis Ende des dritten Quartals hat die Gesundheitskasse Gernot Walders Kassenvertrag im Defereggental formal auf Außervillgraten erweitert. In dringenden Fällen ist der Notarztverband rund um die Uhr unter der Nummer 0664 1559920 rufbereit.

Praktische Ärzte in den Nachbargemeinden helfen aus