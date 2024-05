„35 Patienten kann ich alleine an einem Vormittag in meiner Praxis so gründlich versorgen, wie es sich gehört“, erklärt ein praktischer Arzt, der in Lienz seine eigene Praxis betreibt. An einem Freitagvormittag hoffen bei ihm aber schon einmal 60 Hilfesuchende auf medizinische Unterstützung. „Was tun?“, fragt der Doktor, der nicht namentlich genannt werden möchte. Er hat sich bisher immer noch entschieden, niemanden abzuweisen. „Wie lange diese Mehrbelastung für mich noch tragbar ist, weiß ich aber nicht.“ Einige der Kollegen nehmen überhaupt keine neuen Patienten mehr an.