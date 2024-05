Seit 2009 können Österreicherinnen und Österreicher ihre Arztbesuche auf DocFinder.at bewerten, von ihren Erfahrungen berichten, Empfehlungen aussprechen und genauso Informationen von anderen Patienten einholen. Auf Basis des abgegebenen Feedbacks vergibt das Arztsuch- und Gesundheitsportal DocFinder jährlich den „Patients‘ Choice Award“. Dabei werden heuer bereits zum 13. Mal die beliebtesten Mediziner von 2023 aus allen neun Bundesländern gekürt.

„Wir haben die Plattform DocFinder ins Leben gerufen, um ein umfassendes Netzwerk an Erfahrungswerten zu schaffen. Sodass möglichst viele Menschen bei ihrer Suche nach einem geeigneten Arzt für ihr gesundheitliches Anliegen unterstützt werden“, erklärt Gerald Timmel, Geschäftsführer von DocFinder.

Alle Gekürten sind Männer

Was Tirol anbelangt, sind auch die Osttiroler Ärzte beliebt, obwohl – man hat schlechter abgeschnitten als etwa im Vorjahr. Und es sei noch erwähnt: Die beliebtesten Ärzte in Osttiroler waren 2023 alles Männer. Einen Fixplatz auf dem obersten Podest hat inzwischen schon der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg Frank Kloss. Er ist in seiner Kategorie wieder der beliebteste Arzt Tirols.

Auf Platz vier der beliebtesten Tiroler Ärzte befinden sich der Lienzer HNO-Mediziner Michael Moritzer und der Lungenfacharzt Sighard Rüscher. Auf dem fünften Platz sind gleich drei Osttiroler gereiht – darunter befinden sich Peter Lechleitner als Gastroenterologe und Hepatologe, Andreas Schneider als Neurologe und Christoph Buchberger als Urologe.