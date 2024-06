Zahlreiche Einpendler stellen ihr Auto im Stadtgebiet ab. Bisher war der Parkplatz vor der Tennisunion ein beliebter Ort, sein Fahrzeug relativ unbehelligt, dafür kostenlos und dennoch in Zentrumsnähe für die Dauer eines Arbeitstages zurückzulassen. Damit ist es bald vorbei. Der Gemeinderat verwandelte in seiner jüngsten Sitzung auch den Großteil der Parkfläche vor der Tennisunion einstimmig in eine kostenpflichtige Kurzparkzone.