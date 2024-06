Es ist Fakt: Heuer erstmals – ab 15. Juli – müssen für den Eintritt in den Wichtelpark in Sillian fünf Euro pro Person berappt werden. Das sorgt für einige Aufregung – in Sillian und darüber hinaus. Rund geht es auch in den sozialen Medien. Vor allem auf Facebook lassen User ihrem Ärger freien Lauf. „I finds a Schweinerei, wenn stimmp. Es gib viele Familien, wos sich sischt nix mehr leisten kenn und iatz nimp ihnan die Gemeinde sogor no an Spielplatz“, heißt es. Eine andere Userin klagt: „Traurig ist, dass man sich auf Kosten der Kinder bereichert.“ Und ein anderer Beitrag lautet: „Leider wahr! Aber das liegt nicht an der Gemeinde, sondern am Tourismusbüro.“