Seit September 2023 gibt es den Hort in Tessenberg. Das Vorzeigeprojekt illustriert, wie Familienfreundlichkeit erfolgreich in Unternehmen und Gemeinden gefördert werden kann. Der Erfolg und die Nachfrage sprechen für sich und veranlassen die Projektbeteiligten zur Weiterführung des Hortes. So sieht die Bilanz aus: 37 Anmeldungen, 673 Abholungen mit dem Fahrtendienst von umliegenden Schulen und Kindergärten, 52 Besuche auf dem benachbarten Bauernhof und vier Ausflüge in den Ferien, wie etwa zum Spielplatz nach Heinfels oder in die umliegenden Waldgebiete.

Die zufriedenen Kinder, Eltern sowie Betreuerinnen und Betreuer spiegeln den Erfolg und die Notwendigkeit der Nachmittagsbetreuung wieder. Deshalb haben sich das Regionsmanagements Osttirol, die beteiligten Firmen Euroclima Apparatebau GmbH, E.G.O. Austria Elektrogeräte GmbH, HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH, Loacker Konfekt GmbH und Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH gemeinsam mit den Gemeinden Abfaltersbach, Heinfels, Strassen, Sillian und dem Osttiroler Kinderbetreuungs-Zentrum (OKZ) dazu entschieden, die Betreuung auch im Schuljahr 2024/25 anzubieten.

Anmeldungen sind bis zum 24. August möglich. Die Betreuung richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren, alterserweitert nach unten für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Die Nachmittagsbetreuung findet von 11.30 Uhr bis 18 Uhr statt, wobei die Kinder von den umliegenden Volksschulen und Kindergärten abgeholt werden. In den Ferien ist eine Ganztagesbetreuung von 7 Uhr bis 18 Uhr vorgesehen, aufgrund der variierenden Betreuungszeiten wird kein Fahrdienst während dieser Zeit angeboten. Anmeldung sind beim OKZ möglich: www.ok-zentrum.at