Gernot Walder, der Virologe aus Außervillgraten ist mit seinen Kindern Daniel, Erich, Johanna immer wieder auf Extremtouren unterwegs. 2017 standen alle vier in Tansania auf dem Kilimandscharo (5895 Meter). Im Oktober 2023 war der Denali (von 1917 bis 2015 offiziell Mount McKinley) in Alaska ist mit 6190 Metern Höhe der höchste Berg Nordamerikas an der Reihe. Er gehört zu den Seven Summits. Gernot, Johanna und Erich Walder besiegten den Gipfel. „Johanna ist sehr wahrscheinlich die jüngste Österreicherin am Gipfel des kältesten Berg der Welt“, ließ Gernot Walder damals wissen. Weihnachten 2023 stand der Südpol im Tourenbuch der leidensachaftlichen Alpinisten. Gernot, Johanna und Erich Walder trugen sich am 24. Dezember 2023 dort in das Gipfelbuch ein.