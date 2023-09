Im Unterwalden, in Außervillgraten, ist Notfallmediziner Gernot Walder stationiert – samt Ordination und bestens ausgestattem Labor. Von dort aus managt er auch den Notarztverband Osttirol, der im Pustertal, im Defereggental und neuerdings auch wieder im hinteren Iseltal aktiv ist. Die Dienste werden zum Teil von einheimischen Ärzten abgedeckt, zum Teil von auswärtigen. Walder bringt diese derzeit in einem Gasthaus in Heinfels – zentral im Pustertal – unter. Doch der Status quo ist für ihn keine dauerhafte Lösung, er plant im Pustertal ein Notarztzentrum.