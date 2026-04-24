Im Rahmen des Tourismussymposium der Region Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weißensee „Bürger, Bauer, Bettenmann“ im Rathaussaal Kötschach-Mauthen wurden diverse Themenfelder diskutiert. Wie steht es um Tourismus und Landwirtschaft? Wird es diese für viele Regionen existentielle Zweckgemeinschaft weiterhin geben? Der Konsens lautete: „Ohne Bauer kein Bettenmann, ohne Bürger keine Region“. Im Zusammenspiel von Tourismus und Landwirtschaft sei die Rolle des Tourismus als Motor und verbindendes Element für eine nachhaltige und zukunftsorientierte wirtschaftliche Entwicklung unverzichtbar.

Die Tourismusregion Nassfeld-Lesachtal-Hermagor (NLW) lebt diese Partnerschaft und zählt in dieser Hinsicht zur Speerspitze dieser Modellregionen in Österreich. Die beiden NLW-Geschäftsführer Roland Sint und Markus Brandstätter betonten in ihren Beiträgen die strategische Bedeutung regionaler Wertschöpfungsketten. Sint: „Die enge Vernetzung von touristischen Angeboten mit der Landwirtschaft stärkt nicht nur die Identität der Region, sondern sichert langfristig ihre Authentizität, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit.“ Der Tourismus gebe auch viel zurück. „Er stärkt regionale Kreisläufe, verbessert Mobilität, unterstützt Energieprojekte und schafft so regionales Bewusstsein“, ist Brandstätter überzeugt.

Von der Grundlage profitieren

Dies unterstrich auch der Südtiroler Hotelier und Tourismus-Philosoph Michil Costa, CEO der Südtiroler Hotelgruppe Casa Costa 1956. Er brach eine Lanze für einen werteorientierten Tourismus. „Ehrliche regionale Produkte müssen viel mehr als wichtiger Teil des Gästeerlebnisses im Mittelpunkt stehen.“ Zudem forderte er von den regionalen Verantwortlichen Mut zu Entscheidungen. Costa: „Denn Zukunft wird gestaltet – oder eben erlitten.“ In diese Kerbe stieß auch der Schladminger Bergbauer Hannes Royer. Er erinnerte an die Geschichte der vielfältigen Kulturlandschaft als existenzielle Grundlage für den Tourismus. Das sei auch der Grund dafür, dass der weit überwiegende Teil der Gästenächtigungen auf den ländlichen Bereich entfalle. Der Stadttourismus liege mit Abstand zurück. Royer unterstrich die Wichtigkeit der Produktion regionaler Lebensmittel, ihre Transparenz und Herkunftsbezeichnung: „Diese Wertschätzung bäuerlicher Arbeit für funktionierende Kreisläufe hat in der Gastronomie und Hotellerie noch viel Luft nach oben.“

Am Ende zeigte Olympiasieger Fritz Strobl wesentliche Parallelen zwischen Spitzensport und Tourismus auf und stellte eine Forderung in den Saal: „Die Bauern sollen einen gerechten Anteil am Tourismus bekommen, denn sie stellen die Grundlage zur Verfügung. Also sollten sie auch mitprofitieren dürfen.“ Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Kärnten Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandner würdigten die Bemühungen der Tourismusbranche wie der Landwirte für die Wirtschaft und Menschen in der Region. Danach luden namhafte Produzenten der regionalen Slow-Food-Initiative zum Verkosten ihrer Produktpalette.