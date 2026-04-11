Elf junge Sportakrobatinnen der Sportgemeinschaft Spittal (SGS) haben die Turnhalle gegen internationales Parkett getauscht und beim Dinamic International Acro Cup (DIAC) in Valencia in Spanien eine Woche erlebt, die weit über den Sport hinausging. Unter Leiterin Bernadette Supantschitsch entwickeln sich in der Sektion Sportakrobatik seit Jahren junge Talente und genau diese durften nun internationale Wettkampfluft schnuppern.

Der Bewerb in Valencia zählt zu den größten internationalen Veranstaltungen der Sportakrobatik. Vereine aus zahlreichen Ländern treten in verschiedenen Altersklassen gegeneinander an. Geturnt wird in zwei Durchgängen, ehe sich die besten acht Formationen für das Finale qualifizieren. Entsprechend hoch ist das Niveau und entsprechend besonders die Teilnahme.

Starke Leistungen in Valencia

Für die elf Mädchen im Alter von acht bis 16 Jahren wurde die Reise über Ostern zu einem echten Abenteuer. Gemeinsam mit ihren Trainerinnen Eva Gasser und Nina Kucher erkundeten sie nicht nur die Wettkampfhalle, sondern auch die Stadt und den Strand. „Wir haben Valencia unsicher gemacht“, erzählen sie lachend. Erst am Ostermontag ging es wieder zurück nach Spittal. „Eine Woche gemeinsam unterwegs zu sein, ohne Eltern, dafür als Team – das war etwas ganz Besonderes“, ist das Resümee.

Auch sportlich ließ sich die Bilanz sehen: Fast alle Formationen schafften den Sprung ins Finale, ein vierter Platz ging nur knapp am Podest vorbei. „Allein dabei zu sein, war schon ein riesiges Erlebnis“, so der Tenor im Team. Ein besonderer Höhepunkt gelang dem Pre-Youth-Trio mit Linda Schedelmaier, Lorena Pleschgatternig und Amelie Truskaller: Aufgrund ihrer starken Leistungen wurden sie in das österreichische Nationalteam aufgenommen.

Insgesamt gingen vier Formationen für die Sportgemeinschaft Spittal an den Start. Neben dem erfolgreichen Pre-Youth-Trio standen in der Youth-Klasse Marie Seiwald, Amelie Dullnig und Laura Körbler auf der Matte. In Aspire traten Valentina Kreuzer und Helena Schönfelder an, die Juniors bildeten Maya Morgenstern, Elena Ilicic und Emma Thaler.