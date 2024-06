Am 15. und 16. Juni fanden in der Eissportarena in Spittal die 27. Österreichischen Staatsmeisterschaften in Sportakrobatik statt. 120 Teams mit 239 Sportlern und Sportlerinnen aus der Steiermark, Wien, Niederösterreich, Kärnten und Vorarlberg nahmen teil. Unter ihnen auch die Formationen des Österreichischen Nationalteams, die ein letztes Mal um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Oktober in Portugal kämpften. „Ich bin sehr stolz auf die Leistungen unserer Teams“, schildert Bernadette Supantschitsch, die vor sechs Jahren die Organisation des Vereins „Sportaktrobatik Spittal“ von ihrer Mutter Sigrid Eisenhuth übernommen hatte.