Dieser Tag wird allen Rot-Kreuz-Mitgliedern der Spittaler Dienststelle noch lange in Erinnerung bleiben: Am 8. Juni veranstalteten sie einen Tag der offenen Tür, der auf reges Interesse stieß. Ziel der Aktion war es, den Besuchern die verschiedenen Leistungsbereiche und die Räumlichkeiten der Dienststelle zu zeigen. Einer der Höhepunkte war die Leistungsschau, an der die Sanitäter, die Mitglieder der Schnelleinsatzgruppe, das Krisenintervention-Team und die Jugendgruppe mitarbeiteten. Für die jüngeren Besucher war die Teddybärenambulanz ein wahrer Magnet.

Zahlreiche Besucher

Für die musikalische Umrahmung sorgte die Stadtkapelle Spittal. Stärken konnten sich die Gäste bei der Feldküche von Edi Brachmaier und seinem Radentheiner Team. Anwesend waren außerdem die Vizebürgermeister Angelika Hinteregger und Willi Koch, Hellmuth Allmayr und Martin Glanznig von der Spittaler Polizei, Michael Unterlerchner von der Bergrettung Spittal, Markus Lech von der Bezirkshauptmannschaft, Feuerwehr-Kommandant Hannes Trojer, Faschingsgildenkanzler Peter Schober sowie der ehemalige Bezirksstellenleiter Werner Klar und der ehemalige Rotkreuz-Pressereferent Dietmar Koplenig.