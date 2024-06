Den Leitspruch „Einfach sauber. Einfach nähen. Einfach waschen. Einfach bügeln“ setzen Mitarbeiter der Textilreinigung Gril schon in Klagenfurt, Feldkirchen, Villach, Völkermarkt und St. Veit um. Am 27. Mai hat die Firma auch einen Standort in Spittal eröffnet. In der Villacherstraße 78 kümmern sich zwei Mitarbeiterinnen auf rund 80 Quadratmetern um die Anliegen der Kunden. „Wir haben die Räumlichkeiten der Textilreinigung Masser übernommen und ausgebaut. Für den Standort haben wir uns bewusst entschieden, da es Lebensmittelgeschäfte in der Nähe gibt. So können Kunden ihren Besuch in der Reinigung mit anderen Erledigungen verbinden“, schildert Maximilian Gril. Er leitet den Familienbetrieb, der seit über 60 Jahren am Markt ist, in zweiter Generation und ist seit 2002 Geschäftsführer.

Die Filiale in der Villacherstraße 78 in Spittal © Laura Quedritsch

Das Angebot umfasst Textilreinigung, Wäscherei, Näherei und Textilpflege für Firmenkunden und Privatpersonen. Es werden Services wie chemische Reinigung von Arbeitskleidung, Imprägnierung, Sonderreinigung für Lederbekleidung, Besticken und personifizierte Lieferung angeboten. „Seit fünf Jahren haben wir uns unter anderem auch auf personalbezogene Arbeitskleidung spezialisiert. Unsere Geräte sind auf dem aktuellsten Stand. In den vergangenen drei Jahren haben wir rund 400.000 Euro, unter anderem in unsere Transportsysteme, investiert“, sagt Gril.

Teppich, Vorhang und Lederhose

Von Kleidungsstücken, über Wäsche, Vorhänge, Mobelüberzüge, Teppiche und Lederbekleidung kann alles gereinigt, gepflegt oder repariert werden. Zudem gibt es die Möglichkeit der Nass- oder Trockenreinigung. Auch Änderungen an Kleidungsstücken können vorgenommen und Reißverschlüsse neu eingenäht werden. In allen acht Filialen werden pro Tag insgesamt 1000 Kundenaufträge bearbeitet. Dabei wird auf standortübergreifende Zusammenarbeit gesetzt. „Es handelt es sich um individuelle Handarbeit. Oft haben wir ein Teil 28 Mal in der Hand, bevor es der Kunde abholt. Es sind individuelle Aufträge. Jedes Stück verdient eine optimale Behandlung“, sagt der Geschäftsführer.