Tages- und Abendmakeup, Wimpern- und Augenbrauenlifting, Schmink-Workshops, Hochzeitsmakeup, Beratungen zur passenden Gesichtspflege und individuell abgestimmtes Makeup für Fotoshootings – in ihrem Beauty-Studio „Blickfang“ in Radenthein hat es sich Jennifer Grieser zum Ziel gemacht auf „Entspannung, natürliche Ergebnisse und den Wohlfühlfaktor“ zu setzen. Die gebürtige Klagenfurterin, die es vor zwei Jahren der Liebe wegen nach Radenthein verschlug, konnte sich dank der Unterstützung ihres Mannes, ihrer Mutter und ihren Schwiegereltern bereits während ihrer Karenz den Traum der Selbstständigkeit erfüllen.

„Ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt mich selbstständig zu machen und mich damit beschäftigt, wie ich dieses Vorhaben am besten umsetzen kann. Da ich noch in Karenz bin und einen einjährigen Sohn habe, müssen meine Arbeitszeiten möglichst flexibel sein“, schildert Grieser. Seit 2018 ist die gelernte pharmazeutisch kaufmännische Assistentin als diplomierte Visagistin tätig, seit wenigen Monaten mit einer zusätzlichen „Lash and Brow Lifting“-Ausbildung. „Der Bedarf in Radenthein ist einfach da. Viele Kunden erzählen mir, dass sie für ein Hochzeits-Makeup nach Villach oder Spittal fahren müssten“, sagt die 36-Jährige.

Zur Eröffnung gab es viele Geschenke © KK/Privat

Die Eröffnung wird mit Kennenlernpreis gefeiert

In der Millstätter Straße 35 erfüllte sie sich deshalb ihren Traum, am 22. Mai wurde mit zahlreichen Gästen Eröffnung gefeiert. In den hell gestalteten Räumlichkeiten im ersten Stock bietet sie seitdem unterschiedliche Dienste an, bis Ende Juni gibt es für Interessierte noch einen vergünstigten Kennenlernpreis. „Ich will alle Altersgruppen ansprechen, setze auf individuelle Beratung, Naturkosmetik, den Wohlfühlfaktor und ein natürliches Ergebnis. Wenn Kunden mein Studio zufrieden verlassen, erfüllt mich das mit Freude und Stolz. Ich bin bereits bis Mitte Juni sehr gut gebucht, kann im Schnitt zwei bis drei Kunden pro Tag betreuen. Wenn mein Sohn in den Kleinkindergarten kommt, habe ich noch etwas mehr Kapazität.“