Tiefe Täler, weite Wege und die periphere Lage bestimmter Ortschaften führen dazu, dass Arbeitnehmer aus den Bezirken Spittal und Hermagor am längsten zu ihren Arbeitsplätzen in den umliegenden Städten pendeln. Ein Umstand, dem das Arbeitsmarktservice Kärnten (AMS) gemeinsam mit dem Land Kärnten entgegenwirken will. „Es ist ein großes, starkes und regionales Netzwerk nötig, um Arbeitnehmer in der Region zu halten. Unsere kärntenweiten Projekte zielen darauf ab, uns zwischen den Bezirksstellen zu bewegen und Menschen vor Ort zu beraten. Vor allem wollen wir Frauen bei ihrem Widereinstieg in die Berufswelt unterstützen und sie dazu ermutigen, sich neu zu orientieren“, sagt Landesrätin Sara Schaar. Gemeinsam mit Johann Oberlerchner, Leiter der AMS-Bezirksstelle Spittal, stellte sie am Donnerstag in Obervellach Projekte unter dem Motto „Mobil für Gleichstellung“ vor, darunter die „Zukunftswerkstatt Kärnten“. Anhand eines Handlungsleitfadens wurde ein Aktionsplan erstellt, um die Gleichstellung in den Regionen nachhaltig und langfristig zu verankern.