Die Kärntner Tourismusschule, eine Lehre als Koch im Almresort Tuffbad im Lesachtal, Gold beim Lehrlingswettbewerb „Junior Skills Kärnten“, ein erster Platz bei den „Junior Skills Austria“ und der Neusacherhof am Weißensee – auf all diese Zwischenstationen blickt der erst 20-jährige Gailtaler Thomas Hohenwarter bereits zurück. Nun kann er auf dieser eindrucksvollen Liste einen weiteren Erfolg vermerken: Als jüngster Teilnehmer in der Geschichte der Rolling Pin Convention „Die jungen Wilden“ erkochte er sich den ersten Platz. Die Aufgabe: Es mussten drei Gerichte kreiert werden, Produkte aus einem „Warenkorb“ sollten dabei möglichst präsent sein. „Für meine Bewerbung habe ich mit Hilfe meiner Freundin Sanja Domainko ein ganzes Skript geschrieben, das Rezepte, Produktbeschreibungen, Kalkulationen, Informationen über mich und auch Bilder beinhaltete. Stefan Glantschnig vom Neusacherhof war mir dabei eine enorme Hilfe und agierte als mein Mentor, ich habe ihm viel zu verdanken“, sagt Hohenwarter, der sich schon seit seiner Kindheit für das Kochen begeistert.