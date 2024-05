Untertweng ohne Gartenrast? Schlichtweg nicht vorstellbar. Die Betreiberfamilie Bacher hat sich allerdings schon die Frage stellen müssen, ob und wie man den beliebten Backhendlwirt in der Stadtgemeinde Radenthein in die Zukunft führen soll und wird. „Vor gut einem Jahr fiel die Entscheidung, die Gartenrast abzureißen und mit Holzfertigteilen neu aufzubauen. Ausschlaggebend war, dass wir auf dem Dach eine PV-Anlage installieren wollten. Bei näherem Hinsehen, war allerdings schnell klar: auf diesem Dach ist das nicht möglich“, erinnert sich Martin Bacher (Bacher Reisen), der sich mit seinem Bruder Uli Bacher die Geschäftsführung in der Bacher Touristik GmbH teilt.

Unter diesem Firmendach finden sich sowohl das Bus- und Reiseunternehmen (in Verantwortung von Martin Bacher) als auch die Gartenrast-Gastronomie und die bekannte Shilling-Brauerei, die von Uli Bacher geführt werden. Die Entscheidung viel Geld für den Um- und Neubau in die Hand zu nehmen wurde zusätzlich beschleunigt, weil beide Unternehmen dringend Wohnungen für ihre Mitarbeiter benötigten. Im Frühjahr 2023 wurde entschieden, die alte Gartenrast in Untertweng bis auf das Parterre abzureißen.

Um- und Neubau dank regionaler Firmen

Es wurden wieder zwei Geschoße mit jeweils rund 200 Quadratmeter aufgebaut, hier entstanden acht Studios, die für Buslenker und Gastro-Mitarbeiter bereitstehen. Ein eleganter Zubau beherbergt das Stiegenhaus, ein Lift im Haus macht sowohl das Restaurant als auch das Wohnobjekt mit insgesamt 520 Quadratmetern barrierefrei. „Mit dem Umbau ist es jetzt auch gelungen, die internen Abläufe zu verbessern. Das Restaurant und die Küche waren ja immer ganz gut in Schuss, da haben wir in den vergangenen Jahren viel investiert“, sagt Uli Bacher. Der Um- und Neubau wurde in die bewährten Hände der Firma Obweger Haus aus Döbriach gegeben. „Wir hatten schon privat sehr gute Erfahrungen mit der Firma von Johann Griesser. Der Umbau erfolgte mit Holz-Fertigteilen und die Termintreue wurde bis auf den Tag eingehalten“, lobt Martin Bacher, dem es wichtig war, bei der rund 1,5 Millionen Euro Investition überwiegend Professionisten aus der näheren Umgebung zu beauftragen.

Eine Fichte aus dem Jahre 1668

Das Wirtshaus Gartenrast in Untertweng bei Radenthein ist eines der ältesten der Region: Vor 97 Jahren wurde die Gartenrast als Jausenstation vom Großvater des heutigen Besitzers, Uli Bacher, gegründet. Drei Jahre zuvor wurde der Grundstein des Familienunternehmens, zu dem heute auch „Bacher Reisen“ in Radenthein zählt, als Gärtnerei auf die Beine gestellt. „In den 1930er Jahren war die Gartenrast eine vegetarische Pension, nach dem zweiten Weltkrieg eine Fremdenpension“, schildert Uli Bacher, der das Wirtshaus 1998 übernommen hat. Inzwischen ist er nicht nur der berühmte „Backhendlwirt“, sondern auch ein innovativer Bierbrauer, der sich vor elf Jahren mit der „Shilling-Brauerei“ einen Lebenstraum erfüllt hat.

Mit dem Umbau, der in nur sieben Monaten zeitgerecht über die Bühne ging, wurde in die Zukunft investiert. Darüber freut sich besonders Seniorchefin Hildeburg „Burgi“ Bacher, die für ihre köstlichen Kardinalschnitten berühmt ist, aber auch der Sohn von Martin Bacher, Markus (17), der derzeit die Kärntner Tourismusschule besucht und im Betrieb mitarbeitet. Übrigens: Ein Fichtenstamm, der während des Umbaus zutage kam, wurde einer Holzaltersbestimmung unterzogen. Das Ergebnis war für alle überraschend: Die Fichte stammte aus 1668, was bedeutet, dass bereits im 17. Jahrhundert an dieser Stelle ein Vorgänger-Gebäude der Gartenrast stand.