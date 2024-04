Besser hätte es sich nicht fügen können: In das Schloss Porcia, das ein Renaissance-Schloss im Stil eines italienischen Palazzo ist, zieht die italienische Kaffee-Kultmarke „Testa Rossa“ ein. Das Unternehmen, welches zum österreichischen Großhandelsunternehmen Wedl gehört, eröffnet Ende Mai das ehemalige Schlosscafé im Herzen der Stadt Spittal als italienisches Lifestyle-Caffé. Die Vorbereitungen für die große Eröffnung laufen auf Hochtouren, die Fäden dafür, dass alles wie am Schnürchen klappen wird, hält Anja Gladek-Kummer in der Hand. Sie ist Geschäftsführerin des „Testa Rossa caffé“ im Spittaler Stadtparkcenter und wird auch den neuen Betrieb im Schloss leiten. „Hier entsteht unser jüngstes Konzept, nämlich eine ,Testa Rossa caffébar ENZO‘, die das urbane italienische Lebensgefühl noch besser darstellen wird“, schildert Gladek-Kummer.