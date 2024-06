Die Gemeinde Dellach im Drautal ist um eine Attraktion reicher: Am Samstag wurde der neue „Pumptrack“ im Skaterpark feierlich eröffnet. Dabei handelt es sich um eine spezielle Mountainbike-Strecke. Ziel ist es, ohne Pedale auf der hügeligen Strecke und durch koordinierte Auf- und Abwärtsbewegungen Geschwindigkeit aufzubauen. Eingeweiht wurde die neue Attraktion mit einem „Pumptrack Race“, an dem 30 Teilnehmer aller Altersgruppen an den Start gingen. Das Reglement und die Zeitnehmung wurde vom Lienzer Verein „Ride Free Osttirol“ übernommen. Je nach Alter durften in der ersten Runde die Pedale verwendet werden, die weiteren Runden mussten schließlich „gepumpt“ und ohne Zuhilfenahme der Pedale abgeschlossen werden.

Bei den Damen stellte die Osttirolerin Selma Britz mit einer Zeit von 11:48 Sekunden die Tagesbestzeit auf. Bei den Herren siegte Pascal Zmölnig mit 9:38 Sekunden. Die Siegerehrung wurde von Bürgermeister Johannes Pirker sowie den Gemeinderäten Peter Oberhauser und Rene Stauder übernommen. Anschließend wurde der „Track“ von Pfarrer Josef Allmaier gesegnet.

Die Tagessieger Selma Britz und Pascal Zmölnig mit Rene Stauder, Stefano Boschelli und Susanne Mayer © KK/Privat

Eine Idee der Jugend

Etwa zwei Monate dauerte die Errichtung des „Pumptracks“, die Idee dazu lieferte die Dellacher Jugend, wie der Bürgermeister erklärt: „Wir haben eine Umfrage in unserer Mittelschule gemacht, was sich die Jugendlichen in der Gemeinde wünschen würden. Da war der ‚Pumptrack‘ auf der Wunschliste ganz oben.“ Rund 70.000 Euro wurden investiert, ein Teil wurde von der Leader Region und dem Land Kärnten gefördert.

Noch bis Ende September beziehungsweise Anfang Oktober ist der „Pumptrack“ für alle Interessierten geöffnet. „Wenn die Campinggäste kommen, werden wir den ‚Track‘ allerdings ab 22 Uhr schließen“, informiert Pirker.