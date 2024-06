Es hätte ihr Traumhaus werden sollen, doch die Seifenblase zerplatzte kurz nach Beendigung der Bauarbeiten und holte eine Familie aus Pusarnitz unschön auf den harten Boden der Realität: Für rund 400.000 Euro ließ die Familie Egarter das alte Bauernhaus der Großeltern generalsanieren und um einen Zubau erweitern. Den Auftrag übernahm ein Generalunternehmer. Doch kurz nach der Fertigstellung im August des Vorjahres traten bereits erste Mängel auf wie etwa feuchte Flecken an der Fassade, Feuchtigkeitsprobleme, ein modriger Geruch im Schlafzimmer und ein furchtbarer Geruch beim Auslassen der Badewanne.

Die Familie suchte das Gespräch zum Generalunternehmer, blitze jedoch ab. In ihrer Not wandte sie sich an Günther Nussbaum, bekannt aus der Sendung „Pfusch am Bau“.

Ausstrahlungstermin

Bei einer gemeinsamen Begehung mussten sie Erschreckendes feststellen: Rund 60 teils gravierende Mängel wurden vom Bausachverständigen entdeckt, aufgrund loser Ziegel besteht beim Dach sogar Lebensgefahr. Als Nussbaum den Generalunternehmer mit den Problemen konfrontiert, bekommt er eine außergewöhnlich umfangreiche Stellungnahme. Wie es für die Oberkärntner Familie weitergeht, am Dienstag, dem 18. Juni, ab 20.15 Uhr auf Joyn und Puls 4 zu sehen.