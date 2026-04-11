Auf den ersten Blick scheint der Lebenslauf von Armin Völker gut gefüllt. Immer wieder findet sich aber auch das Wort „aktive Arbeitssuche“ offen benannt. Der Pernegger hat eine Matura sowie ein Diplomstudium der Industriewirtschaft vorzuzeigen, für mehr als Praktika und befristete Arbeitsverhältnisse hat das jedoch bisher nicht ausgereicht. Völker wird in diesem Herbst 40 Jahre alt.

Nach seinem Studienabschluss vor 15 Jahren sei es bei Bewerbungsgesprächen zunächst an Kleinigkeiten gescheitert, erzählt er: „Ich konnte mich einfach nicht so gut verkaufen.“ Jahrelang wusste er nicht, woran das liegt. Erst nach und nach wurde ihm klar, dass hinter seinen Schwierigkeiten mehr steckt, nämlich eine Autismus-Spektrum-Störung. Diese hat etwa ein Prozent der österreichischen Bevölkerung. Eine frühe Diagnose ist laut Experten für die Frühförderung und Therapie wichtig. Er erhielt sie aber erst, als er längst erwachsen war.

Diagnose im Erwachsenenalter

Obwohl gesellschaftlich engagiert, etwa als Obmann beim Kameradschaftsbund in seiner Heimatgemeinde im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, hemmen ihn Probleme mit ungeschriebenen Regeln und sozialem Umgang dabei, im Arbeitsleben anzukommen. Das sind typische Symptome für Autismus. Mittlerweile sei es auch die für sein Alter fehlende Berufserfahrung, die ihm als Begründung für Absagen genannt wird. Nach hunderten geschriebenen Bewerbungen zieht er das Fazit: „Es gibt keine Firma, die mich fix aufnehmen möchte.“

Völker hat bereits mehrere Jobtrainings durchlaufen, Kurse belegt und Weiterbildungen absolviert. Aktuell ist er wieder auf Stellensuche und in gewisser Resignation angelangt: „Das Einzige, was in meinem Leben sicher ist, ist die Unsicherheit.“ Diese hatte auch schon negative Auswirkungen auf seine psychische Gesundheit.

„Kein Einzelfall“

Rina Stefan sieht in Völkers Geschichte „definitiv keinen Einzelfall“. Die Geschäftsführerin und Obperson des Grazer Vereins „ACT AUT – Autismus Ausleben“ ist selbst Autistin und sagt: „Der Großteil der Erwachsenen im autistischen Spektrum hat aus unserer Erfahrung große Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche.“ Schätzungen, die sich auf Europa beziehen, geben teilweise Beschäftigungsquoten von unter zehn Prozent an.

Damit nicht genug, auch das Halten einer Arbeitsstelle sei eine besondere Herausforderung, da soziale Anforderungen, aber auch Reizüberflutungen oder unklare Regeln und Abläufe oft eine Rolle am Arbeitsplatz spielen. „Klare Strukturen, die Menschen mit Autismus oft brauchen, sind vor allem in kleinen Firmen oft nicht gegeben“, sagt Jovana Henschel von der steirischen Beratungsstelle der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen (ÖZIV).

Jovana Henschel arbeitet als Projektleiterin bei der Beratungsstelle des ÖZIV Steiermark © Katharina Siuka

In ihrer Beratung verweist Henschel auf Unterstützungsangebote, wie es sie etwa vom Beruflichen Bildungs- und Rehabilitationszentrum (BBRZ) gibt, meint aber: „Aufgrund der Vielfältigkeit der Ausprägungen müssten diese fast auf jeden einzelnen Menschen individuell zugeschnitten sein.“ Rina Stefan nennt zudem den Austausch mit anderen Betroffenen als wichtig und empfiehlt die Inanspruchnahme professioneller Unterstützung, wie etwa durch mobile sozialpsychiatrische Betreuung. Aber: „Wahrscheinlich der wichtigste Punkt ist, dass Unternehmen beginnen, die Individualität ihrer Mitarbeitenden stärker zu berücksichtigen und Arbeitsplätze bedürfnisorientiert zu gestalten.“

Betroffener hofft weiter

Dabei werden bei Autisten auch häufig besondere Fähigkeiten erkannt. „Menschen haben zum Beispiel oft eine große analytische Lösungskompetenz“, sagt Jovana Henschel. Armin Völker aus Pernegg sieht seine Stärken im Umgang mit Zahlen und im konzentrierten Arbeiten: „Ich bin zwar langsam, aber dafür sehr genau und detailliert. Das Ergebnis passt dadurch dann auch.“ Er hofft deshalb auch weiterhin darauf, dass dies ein Arbeitgeber erkennt und ihm eine Chance gibt.