Ein „cooles Klimafest“ feierten am Mittwoch 115 Klima-Schüler und -Schülerinnen aus dem Lieser- und Maltatal in der Wald-Arena in Krumpendorf. Wer an der Schulweg-Aktion „Cool in die Schul“ teilgenommen und die Mindestpunkteanzahl erreicht hatte, konnte am großen Abschlussfest teilnehmen. „Sie waren schon Tage vorher ganz aufgeregt“, schildert Sieglinde Seebacher, Direktorin des Bildungszentrums Rennweg. Ziel der Aktion ist es, Kinder und Jugendliche dazu zu animieren, an mindestens 70 Prozent ihrer Schultage mit dem Bus zu fahren oder zu Fuß in die Schule zu gehen.

Die klimafitten Schüler aus den Volksschulen Rennweg, Eisentratten, Gmünd, Malta, Trebesing und Rennweg, sowie aus der Mittelschule Gmünd konnten sich auf einen besonderen Tag freuen, der ebenfalls im Zeichen der Nachhaltigkeit stand. Die Anreise erfolgte per Zug und Bus. „Viele unserer Schüler sind noch nie mit der Bahn gefahren. Es war für sie echtes ein Erlebnis“, sagt Gerald Fellner, Direktor der Volksschulen Gmünd, Eisentratten und Malta. Im Linienbus ging es für die Gruppe nach Spittal und in der S-Bahn nach Krumpendorf. Reinhard Wallner, Leiter des ÖBB Personenverkehrs Kärnten, ermöglichte den Klassen die Bahnreise. Am Zielbahnhof angelangt, erwartete die Liesertaler Schüler eine Überraschung: Die Kinder der Volksschule Krumpendorf empfingen sie mit einem Begrüßungslied.

Fußgänger- und Buschampions wurden gekührt

In der Waldarena angekommen, wurden die besten Klimaschüler prämiert. „Die Schüler von heute sind die Fahrgäste von morgen“, sagte Landesrat Sebastian Schuschnig. Der Programmhöhepunkt für die Liesertaler Klimaschüler war der Besuch von Marco Schwarz. „Ich bin auch immer mit dem Zug nach Schladming gefahren“, freute sich der Skirennläufer, der nach der Preisverleihung 100 Autogrammkarten unterschrieb. Die Initiatoren der Aktion, Marlene Bacher und Hermann Florian, bedankten sich für die Unterstützung der Partner in Form von Sachspenden. Uniqa-Vertriebsleiter Rainer Greilberger überreichte Siegerin und Bus-Champion, Magdalena Zippusch, sie besucht die Mittelschule Rennweg, einen Gutschein für Atomic-Skier und einen signierten Skihelm. Sie fuhr an nur vier Tagen nicht mit dem Bus und gewann somit die Buswertung und den Titel „Bus-Champion 2024“.

Günther Kratzwald, Vizedirektor der Raiffeisenbank Lieser-Maltatal, überreichte Sophie Wirnsberger ein Fahrrad. Sie wurde zum diesjährigen „Fußgänger-Champion“ gekürt. Zudem wurden alle 115 Schüler mit Polo-Shirts ausgestattet. Landesrat Schuschnig hatte eine weitere Überraschung: Die Bus-Gewinner der Plätze zwei bis vier erhielten ein Kärnten-Jugend-Mobilticket und können damit alle öffentlichen Verkehrsmittel ein Jahr lang kostenlos nutzen. Auch Bacher Reisen beteiligte sich an der Siegerehrung: Die Fußgänger-Gewinner der Plätze zwei bis vier erhielten eine Tagesfahrt ans Meer, inklusive einer Begleitperson. Für alle Sieger gab es zudem einen Eisgutschein, bereitgestellt von der Klima- und Energie-Modellregion.