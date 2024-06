Seit 30 Jahren gibt es den Kindergarten in Presseggen in der Stadtgemeinde Hermagor. Um diesen Anlass gemeinsam zu feiern, luden die Kinder und Pädagoginnen die Eltern und Großeltern wie die Politik zum großen Geburtstagsfest. KIG-Leiterin Angelika Jarnig blickte dankbar auf 30 Jahre gemeinsame wie erfolgreiche pädagogische Arbeit zurück. „Aus den Kinder von seinerzeit sind mittlerweile Eltern geworden, deren Kinder wir heute betreuen dürfen“, freute sie sich. Wie Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP) anmerkte, verfüge gerade die Stadtgemeinde Hermagor Presseggersee über ein beispielgebendes Kinder-Betreuungsangebot. Vor zwei Jahren sei diese Anlage durch eine Kindertagesstätte erweitert worden.

Gesundheitspreis des Landes Kärnten

Derzeit werden insgesamt 117 Kinder in sechs Gruppen bestens betreut. Gleich dreimal wurde dieser Kindergarten mit dem Gesundheitspreis des Landes Kärnten ausgezeichnet. Ein Hauch von Wehmut schwang bei Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) in ihrer Grußadresse mit: „Ich wollte seinerzeit auch in den Kindergarten gehen, durfte aber nicht.“ Von Bürgermeister Astner und Kindergarten-Referentin Martina Wiedenig (SPÖ) wurden die Leiterin Angelika Jarnig, Pädagogin Monika Schaar und Brigitte Hasslacher (Küche) ausgezeichnet, sie waren von Beginn an in diesem Haus tätig. Mitgefeiert haben Daniela Lerchbaumer (Elementarbildung Land Kärnten), die Architekten Andrea und Herwig Ronacher, Vizebürgermeisterin Irmgard Hartlieb (ÖVP), Stadtrat Karl Tillian (Liste Tillian), Stadtamtsleiter Bernhard Resch und mehrere Mitglieder des Gemeinderates.