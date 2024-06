Nach wie vor zählt Gewalt an Frauen zu einer der am weitesten verbreiteten Menschenrechts-Verletzungen. Die Farbe Orange wird weltweit verwendet, um das sichtbar zu machen. Der Soroptimistclub Hermagor, der seit Jahren im November mit orange beleuchteten Gebäuden auf die Problematik aufmerksam macht, hat jetzt einen neuen Akzent gesetzt.

Mit Unterstützung der Stadtgemeinde Hermagor wurden drei orange Bänke aufgestellt. „Die Bänke fallen durch ihre Farbe auf. Außerdem wurde ein gut sichtbares Schild mit einem QR-Code angebracht. Dieser gibt unkompliziert Zugang zu den wichtigsten Notrufnummern wie auch zu Frauenhäusern, Gewaltschutzzentren und Beratungsstellen. Betroffenen Frauen aber auch Bekannten und Freunden werden dadurch niederschwellig Hilfemöglichkeiten aufgezeigt“, schildert Projektinitiatoren und Präsidentin des Soroptimistclub Hermagor, Irmgard Müller-Pirker.

Bauhofmitarbeiter strichen die Bänke

Zu finden sind die Bänke im Schützenpark in Hermagor, am Zugang zum Seerundweg in Presseggen sowie am Rad- und Fußweg in Möderndorf. „Der Soroptimist-Club freut sich, dass die Gemeinde Hermagor als erste Oberkärntner Gemeinde nach Pörtschach, Feldkirchen und Wolfsberg diese Aktion unterstützt. Wir freuen uns, wenn weitere Gemeinden diesem Vorbild folgen und bedanken uns bei den Mitarbeiter des Bauhofs für das Streichen der Bänke“, sagt Projektorganisatorin Andrea Ronacher.