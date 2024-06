Das Eröffnungsspiel der Fußball Europameisterschaft (EM) findet am Freitag statt. Der Anstoß ist um 21 Uhr. Deutschland und Schottland eröffnen mit dem ersten Spiel die Fußballsaison, die von vielen Fans gerne gemeinsam bei einem kühlen Getränk und Snacks genossen wird. Während das Public Viewing am Neuen Platz in Klagenfurt, im Rahmen dessen die Spiele auf einer 30 Quadratmeter großen Videowall verfolgt werden können, schon Kult ist, ziehen nun auch Oberkärntner Betriebe nach. Bis zum Finalspiel am Sonntag, dem 14. Juli, in Berlin, werden die Spiele an verschiedenen Locations live übertragen, um Fußball zu einem Gemeinschaftserlebnis zu machen.

Bereits 2021 wurden die EM-Spiele im Stadtcafé Spittal übertragen und auch heuer wird es dieses Angebot wieder geben. Die Leinwand wird bei den Fenstern der Kärntner Sparkasse platziert. „Zusätzliche Bierbänken dienen als Sitzgelegenheiten, um möglichst viel Platz für die Fans zu schaffen. Außerdem wird es eine Außentheke geben. Wir haben unter anderem das neue Gösser Biostoff im Angebot, ein besonders leichtes Bier. Bei ausgewählten Spielen werden wir auch Snacks wie etwa Würstchen anbieten“, kündigt Svetlana Thaler an.

„Es gibt überall Bildschirme“

Die Cantina Mexicana in der Edlinger Straße 1 wird sich ab Freitag in einen Hotspot für Fußballfans verwandeln. „Es wird überall Bildschirme geben, unter anderem in der Lounge und im Gastgarten. Die Gäste werden bestens versorgt. Bei hoffentlich warmem Sommerwetter können sie beispielsweise unsere hausgemachten Limonaden genießen“, schildert Daniel Ramsbacher.

Der Gastgarten der Cantina Mexicana Spittal wird sich in ein Public Viewing Areal verwandeln © KK/Privat

Der Millstätter See steht im Zeichen des Fußballs

„Das Fußballfieber ist in Millstatt ausgebrochen. Public Viewing wird bei fünf Gastrobetrieben möglich sein. Erleben Sie jedes packende Spiel mit Begeisterung und zusammen mit Freunden. Dieses spannende Event sollten Sie auf keinen Fall verpassen, denn hier wird Fußball zu einem Gemeinschaftserlebnis“, so kündigt der Tourismusverband Millstatt das Programm an.

Unter anderem werden alle Gruppenspiele in der Loggia im Kongresshaus am Marktplatz 14, im Bootshouse im Strandbad Dellach und im Kunstradln Café & Lounge übertragen. Zudem lassen sich die Spiele in Mario Eggers Greisslerei verfolgen. Auch im Café-Bistro Kap, der schwimmenden Pyramide am Millstätter See, werden Fußballfans zu ausgewählten Spielen empfangen. Während Gäste die Spiele Ungarn gegen Schweiz, Spanien gegen Kroatien, Polen gegen Österreich, Niederlande gegen Österreich und Türkei gegen Portugal verfolgen, werden Snacks, die zu den Spielern der jeweiligen Nationen passen, serviert.

Im Café-Bistro Kap werden fünf Spiele der Europameisterschaft übertragen © Andrea Steiner

Fußballfans versammeln sich am Gasserplatz in Hermagor

Die Hermagorer können sich ebenfalls auf Public Viewing freuen und die Achtel-, Viertel- und Halbfinalen bis hin zum großen Finale gemeinsam verfolgen. Ab Freitag steht der Gasserplatz einen Monat lang im Zeichen des Fußballs. Die Spiele werden live ab 17 Uhr übertragen. Dank einer 4,5 mal 2,5 Meter großen LED-Wall - unter­stützt vom Tourismus und vom Wirt­schafts­re­ferat der Stadt­ge­meinde Hermagor-Pres­segger See - soll eine optimale Bildqualität garantiert werden. Die Spiele werden live ab 17 Uhr übertragen. Während die Besucher mit ihren Lieblings-Mannschaften mitfiebern, werden die heimischen Wirte für das Wohl der Fußballbegeisterten sorgen. Nähere Informationen finden Interessierte unter: www.hermagor.at