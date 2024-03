König Fußball regiert von 14. Juni bis 14. Juli wieder in ganz Europa. Die besten Fußballnationen des Kontinents kommen in diesem Sommer in Deutschland zusammen und rittern um den begehrten EM-Titel. Millionen Menschen fiebern mit - ob zu Hause, am Stammtisch oder am Neuen Platz in Klagenfurt.

Schon traditionell verwandelt sich das Herz der Landeshauptstadt in ein großes Wohnzimmer mit riesiger Video-Leinwand, zehn Gastronomie-Ständen, einem VIP-Bereich und vielen weiteren Sitzplätzen. 2000 Besucher fasst der Public Viewing-Bereich gegenüber dem Rathaus. Übertragen werden sämtliche Spiele. Wie schon in der Vergangenheit werden Spitzenpartien sowie die Begegnungen der österreichischen Nationalmannschaft den Neuen Platz neuerlich zum Platzen bringen.

Sponsoren, Stadt und Gastronomie decken Kosten

Veranstalter Manfred Dobesch wickelt mit seiner „Dobesch Showtechnik“ das Event ab. Rund 400.000 Euro kostet die Organisation und Durchführung, die hauptsächlich über Sponsoren und die Gastronomie-Verpachtung finanziert wird. 50.000 Euro steuert die Stadt bei. „Das geht sich aus, wenn wir auch genügend Sponsoren finden“, sagt Dobesch. Zwar gestaltet sich die noch andauernde Suche aufgrund der wirtschaftlichen Lage heuer schwieriger, „das Event ist aber abgesichert“.

Neben der Übertragung aller EM-Spiele könnten verschiedene Side-Events stattfinden. Dahingehende Gespräche seien jedoch noch nicht unter Dach und Fach. „Es gibt auch die Überlegung, an spielfreien Tagen die Bühne anderen zur Verfügung zu stellen“, sagt Sportstadtrat Franz Petritz (SPÖ). So könnten Kunstschaffende die Infrastrukturen am Neuen Platz nutzen. Petritz ist unabhängig davon optimistisch: „Es wird ein tolles Event, das für eine Belebung der Innenstadt sorgen wird.“