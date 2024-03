Im Play-off sind viele Aspekte entscheidend. Einer davon lautet, in herausfordernden Momenten, die nötigen Nadelstiche zu setzen. Die Beine der Rotjacken wirkten im vierten Duell gegen die Pioneers Vorarlberg schwer, die Dominanz von zuletzt (7:0) war verflogen. Doch am Ende setzten sie sich mit 3:1 durch. Damit können die Klagenfurter bereits im Heimspiel am Montag den Halbfinal-Einzug fixieren.