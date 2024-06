Tausende Besucherinnen und Besucher am 30. Gailtaler Speckfest räumten am Wochenende die Speckstände der Gailtaler Bauern leer. Was nicht an Ort und Stelle verkostet wurde, wanderte in die Einkaufstaschen und wurde mitgenommen. Ganz anders sahen das Speckfest die Hermagorer Soroptimistinnen. Sie speckten nämlich ab. Unter dem Motto „SO!abSPECKen“ durchforsteten die Damen ihre gut gefüllten Kleiderschränke und trennten sich von edlen Teilen ihrer Garderobe, hochwertiger Mode und auch kuriosen Stücken und boten das Sammelergebnis am Modellflohmarkt in der Oberen Hauptstraße an. Evi Tillian dazu: „Mit dem Erlös aus dieser sehr gut angenommenen Aktion werden wir diverse Frauenprojekte unterstützen.“