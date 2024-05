Ein Besuch des Schinkenfestes „Prosciutto di San Daniele“ in Italien war die Initialzündung für eine Gailtaler Erfolgsgeschichte. „Wir haben uns damals gedacht, so etwas auf die Beine zu stellen, das müsste doch auch bei uns möglich sein“, erinnert sich der Gailtaler Bauer Albert Jank. Gesagt, getan. Und da das Gailtal eine Jahrhunderte alte Tradition in der Erzeugung eines ausgezeichneten Specks pflegt, erste Erwähnungen finden sich bereits in Reiseberichten aus dem 15. Jahrhundert, war es naheliegend, sich auf diese Besonderheit zu konzentrieren. Damit war die Idee für das erste „Gailtaler Speckfest“ geboren, das vor 30 Jahren zum ersten Mal über die Bühne ging.