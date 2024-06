Es ist kein alltägliches Angebot, das den Urlaubern und Gästen beim „Strasswirt“ nahe Tröpolach offeriert wird. Beim Blick in die Speisekarte fällt neben dem interessanten Kulinarik-Angebot ein digitaler Kulturschock ins Auge: ein freiwilliges Handyverbot. Weil es den Wirtsleuten ein Anliegen ist, einen Wirtshausbesuch wieder zu dem zu machen, was er ursprünglich war, und was er wieder sein sollte, nämlich in Gemütlichkeit essen, trinken und miteinander reden, können die Gäste ihr Smartphone während des Aufenthaltes in den versperrbaren „Handykerker“ legen und erhalten einen Rabatt von fünf Prozent auf die Rechnung.