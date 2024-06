Am Mittwoch eröffnete der Spar-Supermarkt Steinfeld seine Pforten. Der neue Markt befindet sich in der Josef Fräß-Ehrfeldstraße, direkt an der Drautalstraße (B100) und ist mit einer Verkaufsfläche von 600 Quadratmetern größer als der bisherige Standort und einer der modernsten Spar-Supermärkte in Österreich. 2009 eröffnete Spar in der 10. Oktober Straße in Steinfeld auf rund 475 Quadratmetern. „Mit dem in die Jahre gekommenen Spar-Supermarkt war es uns nicht mehr möglich, unseren Kundinnen und Kunden ein modernes und allen Ansprüchen gerecht werdendes Einkaufserlebnis zu ermöglichen, weshalb wir glücklich sind, unweit des alten Standortes mit einem zeitgemäßen Nahversorger für Furore sorgen zu können“, sagte Paul Bacher, Geschäftsführer von Spar Kärnten und Osttirol. Als Ehrengäste konnte er auch Olympiasieger Fritz Strobl mit Ehefrau Bettina begrüßen.

Andreas Geiger, Bettina und Fritz Strobl sowie Paul Bacher © KK/GERNOT GLEISS

Vor allem der Frische-Bereich aus Obst und Gemüse, Brot und Backwaren, Wurst, Käse und Frischfleisch in Bedienung besticht im neuen Markt durch Vielfalt und kompetente Beratung. Außerdem neu in Steinfeld und als Teststandort für zukünftige Spar-Standorte im Einsatz: Die neuen Kühlmöbel mit Türen. Diese bieten zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen offenen Kühlregalen. Sie sind darauf ausgelegt, die Frische der Produkte zu erhalten und gleichzeitig den Energieverbrauch zu senken. Regionalität ist nicht nur aufgrund der kurzen Transportwege und der damit einhergehenden maximalen Frische das Markenzeichen von Spar.

Regionales Sortiment wurde erweitert

Es wird auch ein breites Sortiment an regionalen Köstlichkeiten, das aufgrund der nunmehr größeren Verkaufsfläche erweitertet werden konnte, geboten. Dazu zählen Schinkenspeck oder Hauswürstel von Mölltallfleisch aus Winklern, Brot und Backwaren der Stadtbäckerei Pietschnigg aus Gmünd und von der Bäckerei Kniesek aus Mallnitz und vom naheliegenden Binterhof aus Berg kommt der Topfentraum. Die Freilandeier liefert die Familie Unterlerchner aus Seeboden und Kasnudel kommen unter anderem von Brunner Nudeln aus Lind oder der Schmankerlkiste aus Spittal.

Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung

Bei Spar wird nur rund ein Prozent der angebotenen Lebensmittel nicht verkauft. Die Kette hat ein breites Maßnahmenpaket geschnürt, um der Lebensmittelverschwendung entgegenzutreten. Das wichtigste Instrument dabei ist eine möglichst genaue Bestellung, um die nachgefragte Menge in den Filialen anzubieten. Produkte, die zum Beispiel im Spar-Markt Steinfeld kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen, werden vergünstigt abgegeben. Preisreduziert in einem eigenen Regal oder im „Too good to go“-Sackerl. Produkte, die auch dann nicht verkauft werden konnten, werden an den Verein „together“ gespendet.



Der neue Spar-Supermarkt hat von Montag bis Freitag in der Zeit von 6.50 bis 19 Uhr und samstags von 6.50 bis 18 Uhr geöffnet. Das Team rund um Marktleiterin Rebecca Schwager freut sich über den neuen Arbeitsplatz und steht Anfragen mit Rat und Tat zur Seite.