Die „ecostra GmbH“ erstellt im Rahmen der laufenden Grundlagenforschung seit 2011 in Deutschland und seit 2012 in Österreich den „Shoppingcenter Performance Report“. Es handelt sich um eine Befragung der filialisierten Shoppingcenter-Mieter zur wirtschaftlichen Performance ihrer Stores in den jeweiligen Centern. Eines gleich vorweg: Der Neukauf Spittal landete auf Platz 5 in Österreich und ist damit das erfolgreichste Einkaufszentrum Kärntens. Das Atrio in Villach erreichte Platz 14 und das Tenorio in Wolfsberg Platz 19. Bewertet wurden in Österreich 156 Standorte, davon 97 Shoppingcenter (Shopping Malls) und 59 Fachmarktzentren (Retail Parks).