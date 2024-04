Im Rahmen der zweiten Oberkärntner Frauenberufsmesse unter dem Motto „Dein Talent für eine starke Region“ konnten die Organisatoren rund 400 Besucher und Besucherinnen in der Wirtschaftskammer in Spittal begrüßen. Ziel der Veranstaltung ist es, Frauen mit regionalen Firmen zu vernetzen und diesen somit die Möglichkeit zu geben, den Wiedereinstieg in den Berufsalltag zu finden oder sich beruflich neu zu orientieren. Am Mittwoch, dem 17. April, konnten 16 regionale Betriebe aus unterschiedlichen Branchen, darunter unter anderem die Bildungsberatung Kärnten, Metallbau Wilhelmer oder Diakonie de la Tour potenzielle neue Arbeitnehmerinnen kennenlernen.