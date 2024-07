Sympathische Wirtsleute, eine gemütliche Atmosphäre im Lokal und ausgezeichnete, heimische Kulinarik – all das macht ein Lieblingsgasthaus aus. Um die Besucher-Favoriten zu küren, haben Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung die Möglichkeit, ihren „Spitzenplatz“ zu wählen und der Gastronomie somit ein großes „Dankeschön“ auszusprechen. Im Rahmen der „Wahl zum Spitzenplatz“ und der großen Publikumsabstimmung können Sie die beliebtesten Vertreter der Oberkärntner Wirtshauskultur wählen. Tollen Wirten und Wirtinnen in der Region soll es somit ermöglicht werden, sich und ihre Spezialitäten einem breiten Publikum zu präsentieren.

Mitmachen ist einfach: Bis zum 23. Juni läuft online die Nominierungsphase. Bis dahin ist es noch möglich, Wirte und Wirtinnen vorzuschlagen. Danach werden die Kandidaten für die Onlineabstimmung freigeschaltet. Dann geht es ans Stimmenzählen. Teilnehmer mit dem größten Publikumszuspruch werden belohnt. Auf Stimmenjagd geht man mit der Unterschriftenliste, die Sie auf der Website der Kleinen Zeitung herunterladen, dann ausdrucken und überall auflegen können. Oder man stimmt beim Online-Voting zwischen 30. Juni und 24. Juli mit.

In Oberkärnten wurde bereits fleißig nominiert

Die Oberkärntner Leser und Leserinnen waren fleißig und haben erste regionalen Betriebe und deren Wirtsleute vorgeschlagen. Im Bezirk Spittal nominiert wurden bislang: Christa Wabnig vom Landgasthof Marhube in Baldramsdorf, Elisabeth Wacker von Gasthof Wacker in Radenthein, Christoph Lagler und Harald Hofer vom Restaurant „Panorama Drautalperle“ in Spittal und Marcus Unterweger mit dem Gasthaus „Zimmermann“ in Techendorf am Weißensee. Auch Uli Bacher von der Gartenrast in Radenthein, Mabrouk Mido vom Bachlwirt in Seeboden, Angelika Jörgl-Lassnig von „Charly´s Wirtshaus“ in Radenthein und Familie Riegler von der Burg Sommeregg in Seeboden werden sich dem Voting stellen.

Burgherr Frank Riegler und Tochter Anna könnten die Besucher der Burg Sommeregg überzeugen © KK/Privat

Auch im Bezirk Hermagor gibt es viele zufriedene Gäste, die ihre Lieblingswirte nominiert haben: Johann Steinwender und das Schloss Lerchenhof, Rudolf Jank von „Zum Rudi“, Familie Filippitsch vom Tröpolacherhof und Anna Millonig vom Wirtshaus „Zum Gustl“ in St. Stefan/Gail hoffen auf möglichst viele Stimmen. Sollten Sie ihren Lieblingswirt noch nicht auf dieser Liste finden, können Sie ihn noch bis zum 23. Juni online nominieren.