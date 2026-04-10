„Barley Wine“ steht da auf einer Bierflasche. Was soll das sein? Ein Mix aus Bier und Wein? „Nein!“, erklärt Uli Bacher von der Shilling Brauerei in Radenthein. „Es handelt sich eigentlich um einen englischen Bierstil, der bei uns kaum bekannt ist.“ Entstanden sein soll er im 18. bis 19. Jahrhundert, als die Franzosen keinen Wein mehr nach England lieferten, wie Erwin Zupancic alias „Bierix“ ergänzt: „Für den Adel hat man etwas gebraucht, was sich vom klassischen Bier unterschied. Der Adel trank nämlich damals kein Bier, das war für die breite Masse.“ Diesem Stil haben sich Bacher und Zupancic angenommen, auf einem Rezept von Steven Gibbs, vormals Chefbrauer der englischen Durham Brewery, aufgebaut und „im Zeichen der Freundschaft“ gemeinsam ein obergäriges Starkbier (8,4 % Vol.) gebraut: ihr eigenes „Barley Wine“.

Das Ergebnis dieser Kooperation unter Untertwengern „legt seinen Schwerpunkt ganz klar auf einen malzbetonten Körper und komplexe Tiefe. Weiche, wärmende Aromen lassen den etwas höheren Alkoholgehalt erahnen. Für die richtige Balance wurden die Hopfensorten Bobek, Columbus, Saaz, Golding und Target verwendet“, heißt es in der Beschreibung für Kenner. Von einem aromatischen Duft nach Datteln mit einem Touch Honig ist die Rede, aber auch von einem nussigen, herben Geschmack am Gaumen. Auch Laien dürfte anhand dessen klar sein: Hier handelt es sich um ein besonderes Bier, das man so sonst wohl nicht bekommt.

Ein Bier zum Genießen

„Es ist etwas zum Genießen, wofür man sich Zeit nimmt, wie für einen guten Wein“, erklärt der kreative Gypsy- oder Kuckucksbrauer Zupancic, der sozusagen in fremden Brauereien bereits mehrfach mitunter ausgezeichnete Biere kreiert hat. „Das Barley Wine ist auch gut lagerfähig. Ich bin überzeugt, dass es seinen geschmacklichen Höhepunkt erst in ein, zwei Jahren haben wird.“ Gebraut haben die beiden Ende Oktober. „In meiner Brauerei war es der erste Versuch in dieser sogenannten Doppelbock-Klasse. Mit vielen Tipps von meinem Freund Steve Gibbs haben wir das geschafft und etwas mehr als 700 Liter herausbekommen“, freut sich Bacher. Abgefüllt wurde vor etwa zwei Wochen. Jetzt wollen die beiden schauen, wie es angenommen wird.

Präsentiert wird‘s beim Bierfestival

Erhältlich ist diese Besonderheit in 0,33 Liter-Flaschen und Sechser-Trägern in Uli Bachers Wirtshaus Gartenrast in Untertweng oder in der Shilling Brauerei gleich nebenan: „Unser Pub dort hat freitags ab 17 Uhr geöffnet. Da bietet sich auch die Möglichkeit zum Genießen im Rahmen einer Bierverkostung.“ Laut Bacher haben auch andere Gastronomiebetriebe Interesse bekundet, das Bier anzubieten. Präsentiert werden soll das „Barley Wine“ von Shilling und Bierix jedenfalls auch beim Bierfestival am Freitag, den 5. Juni, ab 17 Uhr in der Gartenrast und der Shilling Brauerei.