Mit ihrem ersten offiziellen Besuch in Kärnten hat Martha Schultz, Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), ein klares Signal für die Bedeutung der Regionen gesetzt. Gemeinsam mit Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten (WKK), besuchte sie mehrere Betriebe im Bezirk Spittal und nutzte die Gelegenheit zum direkten Austausch mit Unternehmerinnen und Unternehmern. „Was hier auffällt, ist die enorme Bandbreite – vom Industriebetrieb bis zum familiengeführten Unternehmen. Diese Vielfalt macht Regionen wie Oberkärnten wirtschaftlich widerstandsfähig und zeigt, wie viel Substanz im Standort steckt“, betonte Schultz.

Auch Mandl unterstrich die Bedeutung solcher Besuche: „Besonders in den Regionen zeigt sich, wie vielfältig und leistungsfähig unsere Wirtschaft ist. Der direkte Austausch mit den Betrieben ist entscheidend, um ihre Herausforderungen zu verstehen und daraus die richtigen Maßnahmen abzuleiten.“ Die Tour führte durch unterschiedliche Branchen und zeigte die wirtschaftliche Vielfalt Oberkärntens – von innovativer Industrie über nachhaltigen Holzbau bis hin zum regional verankerten Familienbetrieb.

Den Auftakt bildete die Firma Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH in Dellach im Drautal. Das Unternehmen produziert CO₂-neutrale Großbehälter für Industrie, Logistik und Abfallwirtschaft und beschäftigt rund 140 Mitarbeitenden. Weiter ging es zur Weissenseer Holz-System-Bau GmbH in Greifenburg, einem traditionsreichen Betrieb mit rund 50 Beschäftigten, der für nachhaltigen Holzbau und regionale Wertschöpfung steht. Den Abschluss bildete die APO Fruchtsäfte GmbH in Millstatt. Das familiengeführte Unternehmen ist in dritter Generation tätig, produziert hochwertige Fruchtsäfte und ist stark im regionalen Markt verankert.

Georg Mathiesl, Jürgen Mandl, Martha Schultz und Christoph Weissenseer © Kk/OKN Schober

Für Mandl steht fest, dass die richtigen Rahmenbedingungen entscheidend sind: „Unsere Betriebe brauchen vor allem eines – weniger Bürokratie und mehr unternehmerischen Spielraum. Gerade jetzt ist es wichtig, Hürden abzubauen, Verfahren zu vereinfachen und den Unternehmen wieder Luft zum Arbeiten zu geben. Nur so können sie investieren, wachsen und Arbeitsplätze sichern.“ Schultz zog nach den Betriebsbesuchen ein positives, aber auch differenziertes Resümee: „Gerade solche Betriebe zeigen, wie wichtig verlässliche Rahmenbedingungen sind – nicht abstrakt, sondern ganz konkret im Alltag. Wenn Prozesse einfacher werden und Planungssicherheit gegeben ist, können genau diese Unternehmen ihre Stärke noch besser ausspielen.“